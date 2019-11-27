14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7632
  • 6,3451
  • 270.387
  • 106120
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İşte en çok kazanan teknik direktörler

Futbolda dünyanın önemli teknik adamlarının yıllık ücretleri dudak uçuklatıyor. En çok maaş alanlar listesinde ilk sırada yer alan Pep Guardiola; yıllık 23 milyon Euro geliriyle birçok Süper Lig kulübünden daha çok kazanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyanın en iyi teknik direktörlerinin maaşı yıldız futbolcuları solladı. 70 milyar doları aşan futbol endüstrisinde antrenörlere verilen ücretler her geçen gün artıyor. Özellikle iddialı takımları çalıştıran teknik adamların maaşı dudak uçuklatıyor.
 
Guardiola zirvede
 
Hatta bazı teknik direktörlerin yıllık kazancı birçok Süper Lig kulübünün bütçesinden daha fazla. Dünyanın en çok kazanan çalıştırıcıları arasında ilk sırada 23 milyon Euro ile Manchester City’nin menajeri Pep Guardiola bulunuyor.
 
Mourinho ikinci, Simeone sırada
 
İspanyol teknik adamı 1 hafta önce Tottenham’ın başına geçen Jose Mourinho 18 milyon Euroluk kazancıyla takip ediyor.
 
Atletico Madrid’in Arjantinli çalıştırıcısı Diego Simeone de 15 milyon Euroluk geliriyle üçüncü sırada yer alıyor.
 
Çin Ligi ekiplerinden Dalian Yifang’ın İspanyol çalıştırıcısı Rafael Benitez 13 milyon Euro ile en çok kazanan dördüncü teknik adam durumunda.
 
Real Madrid’in Fransız antrenörü Zinadine Zidane da yılda 12 buçuk milyon Euro kazanıyor.
 
Zidane'ı sırasıyla; Çin ekibi Guangzhou’nun İtalyan menajeri Fabio Cannavaro, İnter’den Antonio Conte, Paris Saint Germain’in Alman antrenörü Thomas Tuchel, Barcelona’nın çalıştırıcısı Ernesto Valverde ve Liverpool menajeri Jürgen Klopp takip ediyor.
 
Türkiye'de listenin başında Terim var
 
Türkiye’de ise Fatih Terim yıllık 3 milyon Euroluk geliriyle en çok kazanan teknik adamlar arasında ilk sırada yer alıyor.
 
TRT SPOR
 

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

ABD'de acil durum! Şehre ulaştı

ABD'de acil durum! Şehre ulaştı

Komşuda şiddetli deprem

Komşuda şiddetli deprem

Dehşet verici olayda iddianame hazırlandı

Dehşet verici olayda iddianame hazırlandı

Böylesi görülmedi: 1 euroya ev satıyorlar!

Böylesi görülmedi: 1 euroya ev satıyorlar!

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk
 

POPÜLER HABERLER

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

İlgi odağı haline geldi! Her biri 80 kilo

İlgi odağı haline geldi! Her biri 80 kilo

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA