İşte Eren Derdiyok'un yeni takımı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan ve satış listesine koyulan Eren Derdiyok, sürpriz bir transfere imza atmak üzere...

Tecrübeli oyuncunun Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Çin ekibi, G.Saray'a 1.5 milyon Euro teklif etti.