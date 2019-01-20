İşte Eren Derdiyok'un yeni takımı
Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok’un Çin kulübü Guangzhou ile anlaştığı iddia edildi.
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan ve satış listesine koyulan Eren Derdiyok, sürpriz bir transfere imza atmak üzere...
Tecrübeli oyuncunun Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Çin ekibi, G.Saray'a 1.5 milyon Euro teklif etti.
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