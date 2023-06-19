İşte Ergin Ataman'ın Anadolu Efes kariyeri

Anadolu Efes ile yollarını ayıran 57 yaşındaki başantrenör Ergin Ataman, önümüzdeki iki sezon için Yunanistan devi Panathinaikos ile anlaşmaya vardı.

Son iki sezonda elde ettiği EuroLeague şampiyonluklarının ardından, üst üste üçüncü kupa hedefiyle yola çıkan Anadolu Efes, 17 galibiyet ve 17 mağlubiyetle büyük hayal kırıklığı yaratarak normal sezonu 11. sırada tamamladı ve sezonu erken noktaladı.

İLK TÜRK KOÇ OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİ

Anadolu Efes ile 5.5 yılda üç final oynayan tecrübeli koç iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 2021 yılında EuroLeague'de "Yılın Koçu" seçilen Ataman, EuroLeague kupasını kazanan ilk Türk koç olarak da tarihe geçti. Deneyimli koç, EuroLeague başarılarının yanı sıra dört Basketbol Süper Ligi, üç Türkiye Kupası ve üç Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazandı.

SADECE 1 TAKIMDA KUPA KAZANAMADI

Daha önce de 1999-2001 ve 2008-2010 yılları arasında Anadolu Efes'te görev yapan Ergin Ataman, ilk döneminde bir Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir kez EuroLeague Final-Four'u; ikinci döneminde ise bir Basketbol Süper Ligi, bir Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası başarılarını elde etmişti. Ülkemizde ayrıca Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Ülkerspor, Beşiktaş ve Galatasaray'da da görev alan deneyimli koç, Pınar Karşıyaka hariç çalıştırdığı tüm takımlarda kupa kazanma başarısı yakaladı. Türk Telekom'da bir Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Ataman, Ülkerspor'da iki Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası, Beşiktaş'ta bir EuroChallenge, bir Basketbol Süper Ligi, bir Türkiye Kupası ve Galatasaray'da da bir EuroCup ve bir Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu kazanmayı başardı.

AVRUPA KARİYERİ

Avrupa'da ise ilk olarak 2001-2003 yılları arasında İtalyan ekibi Montepaschi Siena'yı çalıştıran Ergin Ataman, burada da 2002 yılında Saporta Kupası'nı kazanmış ve 2003 yılında da EuroLeague Final-Four'una kalma başarılarını göstermişti. Ataman, Avrupa'daki ikinci macerasında ise 2006-2007 yılları arasında İtalyan ekibi Fortitudo Bologna'yı çalıştırmıştı.

Avrupa'daki üçüncü macerasına ise önümüzdeki sezondan (2023-2024) itibaren Yunan devi Panathinaikos ile başlayacak olan Ergin Ataman, EuroLeague'i 17. sırada tamamlayan ve oldukça zorlu günler geçiren takımı yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak. Efsanevi koç Zeljko Obradovic'in ardından hem EuroLeague, hem de Yunan liginde istediği başarılardan uzak kalan Panathinaikos, yerel rekabette de Olympiacos'un gerisinde kaldı.