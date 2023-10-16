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Spor

İşte EURO 2024'e katılmayı garatileyen takımlar

Dün akşam oynanan maçların ardından Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra katılmaya hak kazanan 5 takım da belli oldu. İşte detaylar...

16 Ekim 2023 Pazartesi 09:19 - Güncelleme:
İşte EURO 2024'e katılmayı garatileyen takımlar
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2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinden heyecan dorukta...

Konya'da Letonya'yı ağırlayan ve maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'mız son maça bırakmadan turnuva biletini cebine koymayı başardı.

Konya'da Letonya'yı ağırlayan ve maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'mız son maça bırakmadan turnuva biletini cebine koymayı başardı.

D Grubu'ndaki diğer maçta ise Galler sahasında Hırvatistan'ı 2-1 devirerek EURO 2024 şansını sürdürdü.

15 Ekim Pazar akşamı oynanan karşılaşmaların ardından, ev sahibi Almanya dışında, aralarında Türkiye'nin de olduğu 6 ülke turnuvaya katılmayı şimdiden garantiledi.

2024 Avrupa Şampiyonası'na hangi takımlar katılmayı garantiledi?

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na 24 takım katılmaya hak kazanacak. Türkiye ve ev sahibi Almanya'nın yanı sıra, 5 ülke daha Avrupa Şampiyonası biletini şimdiden elde etti.

İşte 2024 Avrupa Şampiyonasına katılmayı garantileyen ülkeler

TÜRKİYE

Almanya

Fransa

İspanya

Portekiz

Belçika

İskoçya

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