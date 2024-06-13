İşte EURO 2024'ün genç yıldızları ve yıldız adayları

EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyonda birçok genç yıldız oyuncu da forma giyecek.

Performansları merakla beklenen isimlerden İngiliz Jude Bellingam, İspanol Lamine Yamal ve Türk Arda Güler, şampiyona boyunca dikkatle takip edilecek.

Belçika, İngiltere ve Hollanda'nın kadrosunda 7'şer yıldız ve yıldız adayı isim yer alacak.

Türkiye'den 6 genç yıldız organizasyonda boy gösterecek.

JUDE BELLİNGHAM EN DEĞERLİSİ



Organizasyonda 23 yaş ve altı oyuncular içinde tahmini piyasa değeri en yüksek isim Jude Bellingam.

Real Madrid'in 20 yaşındaki İngiliz futbolcusu, 180 milyon avro piyasa değeriyle şampiyonada en büyük beklentiye sahip isimler arasında yer alıyor.

İspanyol ekibinde üst seviye performans ortaya koyan İngiliz futbolcu, 3 kupayla tamamladığı sezonda 42 resmi müsabakaya çıktı.

İspanya La Liga, İspanya Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda Real Madrid'in en büyük kozu olan genç oyuncu, 23 gol, 13 asistlik performans gösterdi.

WİRTZ, LEVERKUSEN'E ŞAMPİYONLUK GETİRDİ



Avrupa'da bu sezon dikkati çeken futbolculardan biri de Florian Wirtz oldu.

Harika sezon geçiren, Bundesliga ve kupada şampiyonluk kazanan Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de final oynadı.

Bundesliga'da sezonu namağlup şampiyon tamamlayan ve üst üste yenilmezlik rekoru kıran Alman ekibinin performansında en önemli aktörlerden 21 yaşındaki 10 numara, toplam 49 resmi maçta 18 gol, 19 asistlik katkı sundu.

- Yamal, "yaşından büyük" oynadı

EURO 2024'ün en genç ismi Lamine Yamal, bu sezon "yaşından büyük oynayarak" ön plana çıktı.

Barcelona'nın 16 yaşındaki kanat oyuncusu, takımıyla sezonda 50 maçta boy gösterdi.

Yamal, sezonda 7'şer gol ve asist rakamlarına ulaştı.

TÜRKİYE'NİN "ALTIN ÇOCUĞU" ARDA GÜLER



A Milli Futbol Takımı'nın en önemli oyuncularından Arda Güler, adını tarihe yazdırdı.

Gençlerbirilği altyapısında yetişen ve transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından İspanyol devi Real Madrid'e giden 19 yaşındaki yıldız oyuncu, takımında bu sezon 373 dakika süre aldı.

Yaşadığı sakatlık ve fiziksel gelişim süreci nedeniyle az süre alan Arda, buna rağmen Real Madrid tarihine geçmeyi başardı.

La Liga'da 6 gol kaydeden Arda, Real Madrid tarihinde "en az dakikada en fazla gol atan futbolcu" oldu.

BELÇİKA, İNGİLTERE VE HOLLANDA'NIN GENÇ YILDIZLARI



Belçika, İngiltere ve Hollanda, EURO 2024'e en fazla genç yıldız gönderen ülkeler arasında bulunuyor.

Organizasyona 3 ülke 23 yaş altında yıldız ya da yıldız adayı 7'şer isimle katılacak.

- Türkiye'den 6 genç isim

Milli takım, EURO 2024'te 6 genç isimle yer alacak.

Ay-yıldızlıların yıldız adayı isimleri de organizasyonda yakından takip edilecek.

TAKIMLAR VE YILDIZ ADAYLARI



Şampiyonada ülkelerin oyuncuları arasında 23 yaş ve altı 89 isim var.

Organizasyonda forma giyecek 23 yaş altı futbolcular şunlar: