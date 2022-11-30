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Spor

İşte Euroleague'de 11. haftanın programı

THY Euroleague'de 11. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

IHA30 Kasım 2022 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
İşte Euroleague'de 11. haftanın programı
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Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 2 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Türk takımları müsabakalarını evinde oynayacak. Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise İspanyol temsilcisi Real Madrid ile mücadele edecek. Haftanın son maçında Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

Euroleague'de 11. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Anadolu Efes - Olympiakos

20.30 ALBA Berlin - Barcelona

22.00 Asvel - Monaco

22.30 Baskonia - Olimpia Milano

22.45 Partizan - Valencia Basket

2 Aralık Cuma

20.00 Kızılyıldız - Virtus Bologna

20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid

21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos

22.30 Bayern Münih - Maccabi Tel Aviv

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