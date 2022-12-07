İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2022 Çarşamba / 14 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6464
  • EURO
    19,5084
  • ALTIN
    1062.52
  • BIST100
    4978.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Euroleague'de 12. haftanın programı
Spor

İşte Euroleague'de 12. haftanın programı

THY Euroleague'de 12. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

IHA7 Aralık 2022 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
İşte Euroleague'de 12. haftanın programı
ABONE OL

Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 9 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde, Efes deplasmanda mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, yarın Alman ekibi ALBA Berlin ile, lacivert-beyazlılar ise Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan haftalarda Fenerbahçe 9 galibiyetle ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertlileri Real Madrid, Barcelona ve Monaco takip ediyor. Efes ise 6 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.

Euroleague'de 12. hafta programı şöyle:

Yarın

22.00 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko

22.00 Panathinaikos - Olimpia Milano

22.05 Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket

22.30 Partizan - Kızılyıldız

23.00 Real Madrid - Monaco

9 Aralık Cuma

21.00 Zalgiris Kaunas - Efes

22.00 Olympiakos - Virtus Bologna

22.30 Barcelona - Asvel

22.30 Baskonia - Bayern Münih

  • Euroleague
  • ALBA Berlin - Fenerbahçe
  • Zalgiris Kaunas - Efes

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.