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Spor

İşte Euroleague'de 26. haftanın maç programı

THY Euroleague'de 26. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

IHA1 Mart 2023 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
İşte Euroleague'de 26. haftanın maç programı
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THY Euroleague'in 26. haftası yarın ve 3 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Euroleague'de hafta yarınki 5 mücadele ile başlayacak. Bu hafta A.Efes, Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak. Fenerbahçe de evinde İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile mücadele edecek.

Euroleague'de Olympiakos haftaya lider başlayacak. Yunan ekibini, Real Madrid ile Barcelona takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 4. sırada yer alırken, Efes de 11. sırada bulunuyor. Ligin son basamağında ise ALBA Berlin var.

THY Euroleague'de 26. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Bayern Münih - Kızılyıldız

21.00 Barcelona - Zalgiris Kaunas

22.00 Panathinaikos - A.Efes

23.00 Partizan - ALBA Berlin

23.00 Monaco - Maccabi Tel Aviv

3 Mart Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna

22.00 ASVEL - Real Madrid

22.30 Baskonia - Valencia Basket

22.30 Olimpia Milano - Olympiakos

  • Euroleague
  • Fenerbahçe Virtus Bologna
  • Panathinaikos Anadolu Efes

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