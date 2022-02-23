İşte Euroleague'de 27. haftanın programı

THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı yarın ve 25 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesine Anadolu Efes evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek.
Euroleague'de 27. hafta programı şöyle:
Yarın
20.30 Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv
21.00 Zalgiris Kaunas -Real Madrid
21.00 Bayern Münih - CSKA Moskova
22.30 Baskonia - UNICS Kazan
22.45 Olympiakos - Olimpia Milano
23.00 Asvel - ALBA Berlin
25 Şubat Cuma
20.00 Zenit - Barcelona
22.00 Monaco - Fenerbahçe Beko
22.00 Panathinaikos - Kızılyıldız