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Spor

İşte Euroleague'de 27. haftanın programı

THY Euroleague'de 27. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

IHA23 Şubat 2022 Çarşamba 09:27 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:27
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THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı yarın ve 25 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesine Anadolu Efes evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'de 27. hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv

21.00 Zalgiris Kaunas -Real Madrid

21.00 Bayern Münih - CSKA Moskova

22.30 Baskonia - UNICS Kazan

22.45 Olympiakos - Olimpia Milano

23.00 Asvel - ALBA Berlin

25 Şubat Cuma

20.00 Zenit - Barcelona

22.00 Monaco - Fenerbahçe Beko

22.00 Panathinaikos - Kızılyıldız

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