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Spor

İşte Euroleague'de 32. haftanın maç programı

THY Euroleague'de 32. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

IHA23 Mart 2022 Çarşamba 10:46 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:46
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THY Eurolegue'de çift maç haftasında yarın 32. hafta mücadeleleri başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Fenerbahçe ise deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile oynayacak.

Euroleague'de 32. hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Anadolu Efes - Olimpia Milano

22.05 Maccabi Tel Aviv - Real Madrid

25 Mart Cuma

21.00 AS Monaco - Baskonia

22.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız

22.00 Asvel - Olympiakos

23.00 Barcelona - Fenerbahçe Beko

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