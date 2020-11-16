İşte Euroleague'de 9. haftanın programı

IHA 16 Kasım 2020 Pazartesi 12:03 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 12:03

THY Euroleague’de çift hafta heyecanı yaşanacak. Salı ve çarşamba 9. hafta, perşembe ve cuma ise 10. hafta karşılaşmaları oynanacak. 9. hafta Zenit ile Khimki Moskova arasında oynanacak mücadele ile başlayacak. Bu hafta Anadolu Efes, sahasında Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague’de 9. haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Khimki Moskova

20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih

21.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova

23.00 Baskonia Vitoria Gasteiz - Fenerbahçe Beko

23.00 Valencia Basket - Panathinaikos

18 Kasım Çarşamba

22.00 ALBA Berlin - Asvel Lyon-Villeurbanne

22.45 EA7 Olimpia Milano - Kızılyıldız

23.00 FC Barcelona - Olympiakos

23.00 Real Madrid - Maccabi Tel Aviv