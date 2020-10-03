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Spor

İşte Euroleague'nin ilk haftasında alınan sonuçlar

THY Euroleague'in ilk haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit'e yenilirken, Fenerbahçe Beko ise Sırp temsilcisi Kızılyıldız'ı mağlup etti.

IHA03 Ekim 2020 Cumartesi 11:46 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 11:46
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THY Euroleague’de ilk hafta heyecanı sona erdi. Sezonun ilk haftasında Türk takımları 2’de 1 yaptı. Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Sırp takımı Kızılyıldız’ı 77-63 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu’nda mücadele ettiği Zenit’e 73-69 yenildi. Haftanın önemli maçlarından olan müsabakada ise gülen taraf Barcelona oldu. Barca, konuk ettiği CSKA Moskova’yı 76-66’lık skorla yendi.

THY Euroleague’in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Efes: 69 - Zenit Saint Petersburg: 73

Olympiakos: 67 - Zalgiris Kaunas: 68

Maccabi Tel Aviv: 80 - ALBA Berlin: 73

FC Barcelona: 76 - CSKA Moskova: 66

Valencia Basket: 65 - Asvel: 63

Khimki Moskova : 76 - Panathinaikos: 78

Fenerbahçe Beko: 77 - Kızılyıldız: 63

Bayern Münih: 79 - Olimpia Milano: 81

Baskonia: 76 - Real Madrid: 63

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