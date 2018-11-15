İşte Fatih Terim ceza aldığında Galatasaray'ın performansı

Galatasaray ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken başı cezalardan kurtulamıyor. Özellikle Teknik Direktör Fatih Terim'in aldığı ağır ceza camiada şok etkisine neden oldu.

Ancak buna rağmen istatistikler Fatih Terim'e verilen cezaların Galatasaray'ı bu zamana kadar hiç etkilemediğini gösteriyor.

TAKIMA OLUMSUZ YANSIMADI

Fatih Terim G.Saray'da 1996'dan bu yana teknik direktör olarak 4 dönem görev yaptı. Bu süreç içinde tecrübeli teknik adam aldığı ceza nedeniyle 17 maçta tribüne çıktı. Ancak bu takıma olumsuz yansımadı

SAHADA İYİ SONUÇLAR ALINDI

Galatasaray Terim'in tribüne çıktığı 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Başarılı hocanın aldığı cezalar takım içinde motivasyon yaratırken saha içi sonuçları beklenenden çok daha iyi oldu.

2012-13'TE 12 MAÇ CEZA ALDI

G.Saray Fatih Terim döneminde en ağır cezayı 2012-2013 sezonunda aldı. Terim, Orduspor ile oynanan maç sonrası 3, Mersin sonrası 9 maç tribüne çıkma cezası aldı. Terim 12 maç cezanın 9'unu o sezon çekti. (Takvim)