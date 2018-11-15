Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İşte Fatih Terim ceza aldığında Galatasaray'ın performansı

Galatasaray'da 4. dönemini geçiren Terim 17 maçta tribüne çıktı. Cimbom bu maçlarda sadece 3 kez sahadan yenik ayrıldı. Terim 2012-13'te 12 maç ceza alarak rekor kırdı... Ancak deneyimli hocanın aldığı cezalar motivasyon yarattı. Aslan mutlu sona ulaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken başı cezalardan kurtulamıyor. Özellikle Teknik Direktör Fatih Terim'in aldığı ağır ceza camiada şok etkisine neden oldu.
 
Ancak buna rağmen istatistikler Fatih Terim'e verilen cezaların Galatasaray'ı bu zamana kadar hiç etkilemediğini gösteriyor.
 
TAKIMA OLUMSUZ YANSIMADI
 
Fatih Terim G.Saray'da 1996'dan bu yana teknik direktör olarak 4 dönem görev yaptı. Bu süreç içinde tecrübeli teknik adam aldığı ceza nedeniyle 17 maçta tribüne çıktı. Ancak bu takıma olumsuz yansımadı
 
SAHADA İYİ SONUÇLAR ALINDI
 
Galatasaray Terim'in tribüne çıktığı 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Başarılı hocanın aldığı cezalar takım içinde motivasyon yaratırken saha içi sonuçları beklenenden çok daha iyi oldu.
 
2012-13'TE 12 MAÇ CEZA ALDI
 
G.Saray Fatih Terim döneminde en ağır cezayı 2012-2013 sezonunda aldı. Terim, Orduspor ile oynanan maç sonrası 3, Mersin sonrası 9 maç tribüne çıkma cezası aldı. Terim 12 maç cezanın 9'unu o sezon çekti. (Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
22. İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım´da başlıyor

22. İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım´da başlıyor

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA