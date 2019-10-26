Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kurmayları Levent Şahin, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile kafa kafaya verip Beşiktaş derbisi analizlerini tamamladı. İmparator şimdi hazırladıkları planları oyunculara aktarıyor. Deneyimli hoca, idmanlarda her futbolcusuna yapacaklarını bir bir anlatıyor. Uygulamalı olarak gösteriyor. Usta hoca hem savunma hem de hücum planlarını tamamladı. İmparator, takım savunması, toplu hücum ve bireysel hata konusunda sarı-kırmızılı oyunculara uyarılarını yaptı. Terim zirve yarışında önem taşıyan maçta hata istemiyor.

'ONLAR İÇİN DAHA ZOR'

Fatih Terim öğrencileriyle yaptığı konuşmada "Bu maç rakip için daha zor. Kurtuluş maçı gibi görüyorlar. Üzerlerinde baskı hissedeceklerdir ancak bu baskı onları ekstra motive de edebilir. Ben de sizden tam konsantrasyon istiyorum" ifadelerini kullandı. İmparator tüm takıma yaptığı konuşmada "Sahada 11 kişisiniz ama 1 kişi gibi oynayacaksınız. Birlikte hareket edeceksiniz. Rakip kaleye şut atmaktan çekinmeyin. Karius sektiriyor. Bunları kovalayın. Mutlaka şans gelecektir" dedi.

'YARDIMI UNUTMAYIN'

Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, takım savunmasını sadece defans oyuncularının yapmayacağını hatırlatarak doğru alan ve adam paylaşımı istedi. Antrenmanda çalıştıklarını aynen sahada görmek istediğini belirten usta çalıştırıcı "Öndeki oyuncular basarken, orta saha ve savunma da onlara yaklaşacak. Boşluk bırakmayacağız" diye konuştu. Terim, Luyindama ve Marcao'yu da risk almamaları konusunda uyardı.

Mariano'nun yerine Şener

FATİH Terim, orta sahda Lemina ile kavuşacağı dinamizmi sağ kanatta da istiyor. Tekniği yüksek ancak koşu kalitesi zayıf olan Mariano'nun Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor. Tecrübeli hocanın bu karşılaşmada sağ kanatta Şener Özbayraklı'ya şans vereceği kaydedildi. İmparator, tecrübeli sağ bekten savunmada yerini kaybetmemesini, hücumda ise arkaya sarkmasını istedi.