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İşte Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a söylediği sözler

Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Fatih Terim'in Aydınus'a söyledikleri ortaya çıktı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a söylediği sözler ortaya çıktı.
 
"YA SEN KALACAKSIN YA BEN"
 
A Spor'da yer alan habere göre Fatih Terim, "Bu maçı bu hale sen getirdin Bundan sonra ya sen kalacaksın ya da ben" dedi.
 
"SENİN GİBİ HAKEMLER..."
 
Haberde; Terim'in sözlerini "Şimdi çıkıp kameralara konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun. Senin gibi hakemler bu maçların a... s..." ifadeleriyle sürdürdüğü belirtildi.

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