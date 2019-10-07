İşte Fatih Terim'in Martin Linnes kararı!
Sezon başında yabancı sınırı sebebiyle ismi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmeyen Martin Linnes, devre arasında kadroya geri dönecek. Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, bu süreçte Norveçli oyuncuyu İtalyan kondisyoner Bartali ile hazırlayacak.
Fatih Terim'in sözleri sonrasında gözler de devre arasında yapılacak değişikliklere çevrildi. Şimdilik ilk adım olarak Martin Linnes'in sahalara dönüşü planlanıyor.
Linnes'i devre arasında kadroya alacak olan İmparator bu süre içinde Norveçli oyuncuyu hazırlayacak. İtalyan kondisyoner Bartali, Linnes ile özel olarak ilgilenecek ve oyuncu U19 hazırlık maçlarında oynayacak.
(Sabah)
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