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İşte Fatih Terim'in yeni Bruma'sı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sao Paulo’da forma giyen Antony'nin trransfer edilmesini istedi.

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Everton’a geri dönecek Onyekuru’nun yerine Moha’yı izleyen, menajerler tarafından yapılan Konoplyanka önerisi üzerinde çalışan Terim’in dikkatini Sao Paulo’da forma giyen Antony çekti.
 
 
 
Scout ekibinin aylardır izlediği Terim’in de WyScout üzerinden izlediği videolarından çok beğendiği 2000 doğumlu oyuncu için olumlu rapor verdiği bildirildi. Antony için henüz teklif yapılmadı çünkü sözleşmesinde 30 milyon euro’luk serbest kalma maddesi yer alıyor. Aynı zamanda Ajax ve Arsenal gibi devlerde genç kanat oyuncusu için şartları zorluyor.
 
Fotospor

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