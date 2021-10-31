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  • İşte Fatih Terim'in zirve hesabı! ''9 maçta 23 puan alırsak...''
Spor

İşte Fatih Terim'in zirve hesabı! ''9 maçta 23 puan alırsak...''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımını motive etmek için elinden geleni yapıyor. İlk yarıda kalan 9 maçı masaya yatıran Fatih Terim, alınacak 23 puanın kendilerini yeniden zirvenin ortağı haline getireceğine inanıyor.

Takvim31 Ekim 2021 Pazar 09:24 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 09:25
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Lider Trabzonspor'un evinde Çaykur Rizespor'u yenmesiyle Galatasaray'ın zirve ile arasındaki puan farkı 1 maç eksiğiyle 10 oldu. Farkın açılması moralleri bozarken reçeteyi teknik patron Fatih Terim sundu.

ARTIK HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE

Terim, Gaziantep maçının son taktik idmanı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, artık puan kaybına tahammülleri olmadığını ilk yarının bitimine kadar her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi.

YARIŞIN İÇİNDE KALMALIYIZ

Takvim'in haberine göre Terim şöyle devam etti: "İlk yarının sonuna kadar 9 maçımız var. İlki yarın (bugün). Bu 9 maçta en az 23 puan toplamamız gerekiyor. Bunu başarırsak şampiyonluk yarışının içinde oluruz. Aksi halde geride kalırız."

SİZDEN GALİBİYET SERİSİ İSTİYORUM

"Her maçımızı aynı ciddiyetle oynamamamız gerekiyor. Bu fark kapanmayacak bir fark değil. Ancak önce bizim maç kazanmamız gerekiyor. Gaziantep maçıyla birlikte sizlerden galibiyet serisi bekliyorum."

KALAN 9 MAÇLIK FİKSTÜR

Gaziantep

K.Gümrük (D)

Fenerbahçe

Malatya (D)

Altay

Sivas (D)

Başakşehir

A.Demir (D)

Antalya

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