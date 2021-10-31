Lider Trabzonspor'un evinde Çaykur Rizespor'u yenmesiyle Galatasaray'ın zirve ile arasındaki puan farkı 1 maç eksiğiyle 10 oldu. Farkın açılması moralleri bozarken reçeteyi teknik patron Fatih Terim sundu.
Terim, Gaziantep maçının son taktik idmanı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, artık puan kaybına tahammülleri olmadığını ilk yarının bitimine kadar her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi.
Takvim'in haberine göre Terim şöyle devam etti: "İlk yarının sonuna kadar 9 maçımız var. İlki yarın (bugün). Bu 9 maçta en az 23 puan toplamamız gerekiyor. Bunu başarırsak şampiyonluk yarışının içinde oluruz. Aksi halde geride kalırız."
"Her maçımızı aynı ciddiyetle oynamamamız gerekiyor. Bu fark kapanmayacak bir fark değil. Ancak önce bizim maç kazanmamız gerekiyor. Gaziantep maçıyla birlikte sizlerden galibiyet serisi bekliyorum."
Gaziantep
K.Gümrük (D)
Fenerbahçe
Malatya (D)
Altay
Sivas (D)
Başakşehir
A.Demir (D)
Antalya