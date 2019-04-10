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İşte Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni adı

Ali Koç ve ekibi ‘Fenerbahçe Üniversitesi’nin işletme hakkını Medicana Sağlık Grubu’na devretti. Üniversite bundan sonra, ‘Medicana Fenerbahçe Üniversitesi’ olarak yola devam edecek. Mütevelli heyeti de baştan aşağı değişti.

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Aziz Yıldırım’ın büyük bir heyecanla başladığı Fenerbahçe Üniversitesi projesi tarihe karıştı. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım’ın Silivri ve Ataşehir’de kiraladığı kampüslerde 2019’da öğrenime başlanılması planlanıyordu. Hatta o dönemin yönetimi 13 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi ve 33 öğretim üyesi alımı için ilana vermiş, çok sayıda başvuru gelmişti. Ancak Ali Koç’un seçimi kazanmasının ardından yapılan çalışmalar, kulübün mali yapısındaki bozulma nedeniyle bu faaliyetleri taşıyamayacağı sonucunu doğurdu.
 
HEYET BAŞKANI BOZKURT
 
Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe evleri ve 1907 pota projesi dahil pek çok mali kaynak gerektiren yatırımı durduran Ali Koç yönetimi, üniversitenin de işletme hakkını devretti. Bundan sonra yola Medicana Fenerbahçe Üniversitesi adı altında devam edecek yüksek öğretim faaliyetlerinde, Sarı-Lacivertli kulüp çok fazla söz sahibi olmayacak. Medicana Sağlık Grubu’nun mütevelli heyeti başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt yeni oluşumda, Fenerbahçe Üniversitesi’nin de mütevelli heyeti başkanlığını yürütecek.
 
YENİ İSMİYLE YOLA DEVAM
 
Fenerbahçe’de Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yeni heyette de yer alırken, yönetimden de Turhan Şahin mütevelli heyet içinde bulunacak. Fenerbahçe Üniversitesi’nin sahip olduğu gayrimenkuller ve işletme hakları da tamamen Medicana grubunun tasarrufunda olacak. Sarı-Lacivertli yönetim bu devirle öğrenim faaliyeti olmasa bile binalara verilen her ay yaklaşık 5 milyon TL’lik kira giderinden ve diğer masraflardan kurtulmuş oldu.
 
BOZKURT VE SEÇKİN OKUL YÖNETİMİNDE
 
AZİZ Yıldırım dönemindeki mütevelli heyeti tamamen değişirken, Medicana Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hüseyin Bozkurt üniversitenin de heyet başkanı oldu. Adnan Seçkin de heyette yer aldı.
 
2018 MAYIS’TAKİ  MÜTEVELLİ HEYETİ
 
Aziz Yıldırım
 
(Mütevelli Heyeti Bşk.)
 
Vefa Küçük
 
(Mütevelli Heyeti Bşk.V.)
 
Mahmut Nedim Uslu
 
Mithat Yenigün
 
Yıldırım Ali Koç
 
Nihat Özdemir
 
Ender Alkaya
 
Deniz Tolga Aytöre
 
Nihat Özbağı
 
Ahmet Tahir Perek
 
Prof.Dr. Haluk Burcuoğlu
 
Prof.Dr.Ali Rıza Büyükuslu
 
Prof.Dr.Emine Yazıcıoğlu
 
ŞİMDİKİ MÜTEVELLİ HEYETİ
 
Dr. Hüseyin Bozkurt
 
Vefa Küçük
 
Turhan Şahin
 
Okan Dilik
 
Adnan Seçkin
 
Selçuk Kumaşbay
 
Dr. Yalçın Gürsoy Yıldırım
 
Prof. Dr. A.Rıza Büyükuslu
 
25 MİLYONA OKUL
 
F.BAHÇE’DE üniversite projesinin mimarı Aziz Yıldırım, ilkokuldan üniversiteye kadar bir eğitim kurumu için çalışıyordu. 25 milyon F.Bahçeli’nin yararlanması için kurulacak bu okulda Sarı-Lacivertli camianın ihtiyacı olan insan kaynağının da yetiştirilmesi planlanmıştı. O dönem Yıldırım ve Divan Başkanı Vefa Küçük bunun için bağış kampanyası başlatmıştı.
 
5 FAKÜLTE
 
İLK etapta Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi gibi bölümlerle öğrenime başlanacak.

Kıyafetinin etiketini kesme bahanesiyle aldığı bıçakla öldürdü

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