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Spor

İşte Fenerbahçe ve Mersin Yenişehir Belediyesi'nin çeyrek finaldeki rakipleri

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Alagöz Holding Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla eşleşirken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise Fransız ekibi Tango Bourges Basket'e rakip oldu.

AA2 Mart 2023 Perşembe 11:12 - Güncelleme:
İşte Fenerbahçe ve Mersin Yenişehir Belediyesi'nin çeyrek finaldeki rakipleri
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FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, normal sezonun geçen çarşamba günü sona eren FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeler şu şekilde belirlendi:

Fenerbahçe Alagöz Holding - Sopron Basket (Macaristan)

Beretta Famila Schio (İtalya) - Valencia Basket (İspanya)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Tango Bourges Basket (Fransa)

ZVVZ USK Prag (Çekya) - Perfumerias Avenida (İspanya)

DÖRTLÜ FİNAL

Üç maç üzerinden iki galibiyet alan takımın Final Four'a (Dörtlü Final) yükseleceği çeyrek final maçları, 14 ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak. Gerekirse oynanacak 3. maçın tarihi ise 22 Mart olarak planlandı.

  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
  • Fenerbahçe Sopron Basket
  • Mersin Yenişehir Belediyesi - Bourges

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