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Spor

İşte Fenerbahçe'de sakatlanan Pelkas'ın son durumu

Konyaspor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Fenerbahçeli Pelkas'ın iki gün dinlendirileceği öğrenildi.

DHA09 Mart 2021 Salı 14:12 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 14:12
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Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında dün Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin 80'inci dakikasında Skubic ile çarpışması sonucu yerde kalan Pelkas, baygınlık geçirmişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Pelkas'ın çekilen MR sonuçları temiz çıkınca takımla birlikte akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. İki gün dinlendirilecek olan Yunan futbolcu, sonrasında takımla çalışmalara başlayacak.

Konyaspor karşısında alınan galibiyetle takımda moraller yükselirken, Pelkas'tan gelen iyi haberle sarı-lacivertli oyuncular rahat bir nefes aldı. Pelkas'ın durumu sebebiyle sarı-lacivertli oyuncular kutlama yapamazken sonrasında uçaktaki tezahürat görüntüleri takımdaşlık ve aidiyet duygusunu gözler önüne serdi.

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