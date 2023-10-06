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Spor

İşte Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncuların durumu

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren futbolcuların son durumu belli oldu. Cengiz Ünder'in Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Hatayspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor. İşte detaylar...

6 Ekim 2023 Cuma 10:12 - Güncelleme:
İşte Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncuların durumu
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Fenerbahçe hem Avrupa'da hem de ligde yoluna gümbür gümbür devam ediyor. Fenerbahçe'nin sakat futbolcuları da her geçen gün dönüşe bir adım daha yaklaşıyor. İşte Kanarya'nın yıldızlarının son durumu.

LUAN PERES SEZONU KAPATTI

Bu sezon Konferans Ligi Elemeleri'nde 3 maçta forma şansı bulan ancak yaşadığı şanssız diz sakatlığı nedeniyle kadroya yazılmayan Luan Peres, ameliyat masasına yattı. Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı defans oyuncusunun Almanya'nın Münih şehrinde sol dizinden operasyon geçirdiği belirtildi. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan Peres'in geri dönüş süresi ortalama 6 ay olarak gösteriliyor. Başkan Ali Koç, önceki günlerde yaptığı açıklamada Luan Peres'ten bu sezon faydalanamayacaklarını açıklamıştı.

CENGİZ ÜNDER GÜN SAYIYOR

15 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan kadroya katılan Cengiz Ünder, sahalara dönmek için geri sayımda. Oynadığı ilk maçta yaptığı asist ile aynı Roma'daki gibi Edin Dzeko'ya gol attıran 26 yaşındaki yıldız, adalesinden sakatlık geçirmişti. Milli arada takımla çalışmalara başlaması beklenen milli oyuncunun, 22 Ekim'de Kadıköy Ülker Stadı'ndaki Hatayspor karşılaşmasında kadroda olma ihtimali hayli yüksek.

LINCOLN DE BAŞLIYOR

Geçen sezon Sevilla maçında çaprazları kopan Brezilyalı yıldız Lincoln Henrique'nin dönüşü sezon başına yetişmediği için kontratı ocak ayına kadar askıya alınmıştı. Başarılı oyuncu bir süre önce saha çalışmalarına başlamıştı. Uzun sakatlığın izlerini silmek adına güçlendirme çalışmalarına devam eden yıldız ismin de Milli aradan itibaren takımla çalışacak seviyeye gelmesi bekleniyor. Lincoln Henrique tam olarak hazır hale gelebilmek adına ocak ayına kadar çalışmalarını sürdürecek. İsmail Kartal'ın takımda özellikle tutulmasını istediği isimlerden biri olan Sambacı, sezonun ikinci yarısında takımın önemli alternatiflerinden biri olacak.

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