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Spor

İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosu

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

IHA18 Mart 2023 Cumartesi 17:39 - Güncelleme:
İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosu
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığı devam eden Luan Peres, Lincoln ve Michy Batshuayi ile sarı kart cezası olan Atilla Szalai kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin, Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King."

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