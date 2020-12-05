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Spor

İşte Fenerbahçe'nin Denizli kadrosu

Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

DHA05 Aralık 2020 Cumartesi 17:04 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 17:04
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönen Enner Valencia da maç kadrosuna dahil edildi. Aynı durumdaki Sinan Gümüş ise kadroda yer almadı. Tolga Ciğerci de uzun bir süre sonra kadroda kendine yer buldu.

Sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, kadroya dahil edilmedi. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nazım Sangare ve Harun Tekin de kadroda bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerin Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosu şöyle;

"Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Ozan Tufan, Eyüp Akcan, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Enner Valencia, Papiss Cisse."

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