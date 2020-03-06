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Spor

İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçındaki teknik direktörü

Fenerbahçe, Denizlispor maçında Zeki Murat Göle'nin teknik direktör olarak görev alacağını açıkladı. 2008 yılında kariyerine Fenerbahçe'de başlayan 41 yaşındaki antrenör, adım adım merdivenleri çıkarak geçici de olsa teknik direktörlük görevine geldi.

06 Mart 2020 Cuma 20:28 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 20:28

Fenerbahçe'nin Denizlispor maçında teknik direktörlük yapacak ismi Zeki Murat Göle olacak.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada duyurulan bu gelişmede Zeki Murat Göle'nin adı anılırken, yanında camianın tecrübeli isimlerinin de olacağı belirtildi.

12 YILDIR FENERBAHÇE'DE

41 yaşındaki Zeki Murat Göle, kariyerine 13 Ekim 2008 yılında Fenerbahçe'de başladı. Gençler Ligi antrenörü olarak görevine başlayan Göle, 1 sezonluk sözleşmesinin ardından yeni sözleşmeye imza attı. 4 Ağustos 2009'da Gençlik Gelişim Antrenörü olan genç antrenör, bu sözleşmesinin de bitmesinin ardından 16 Ağustos 2010'da A2 Ligi Antrenörü olarak sözleşme imzaladı. 2012/13 sezonu sonuna kadar görevine devam eden Göle, 2013/14 sezonunda ise BGGL U16 Teknik Sorumlusu oldu.

2 HAFTA BOYUNCA TEKNİK DİREKTÖR OLACAK

Zeki Murat Göle, 2014/15 sezonuyla birlikte profesyonel takım antrenörü göreviyle A takıma yükseltildi. UEFA A Lisansı da bulunan Zeki Murat Göle'nin talimatlar gereği 2 hafta boyunca takımın başında maçlara çıkma hakkı bulunuyor.

41 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe kariyerinde Vitor Pereira, Dick Advocaat, Ersun Yanal, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile çalıştı.

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