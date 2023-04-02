İşte Fenerbahçe'nin derbi hazırlıkları

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum nasıl? Jorge Jesus'un ekibi derbiye nasıl hazırlandı. İşte sarı-lacivertlilerde derbi öncesi son durum

SADECE SERDAR AZİZ

Milli arayı Zenit maçıyla değerlendirdi. Miguel Crespo, Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Joao Pedro'nun fizik durumu net bir şekilde görüldü. Jesus sadece Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan memnun kaldı.

SERDAR DURSUN EKSTRA ÇALIŞTI

Forvet hattında Batshuayi ve King'in sakatlığı nedeniyle gözünü formaya diken Serdar Dursun, ekstra çalışmalarla hocasının gözüne girmeye çalıştı.

JESUS'TAN YİNE 3'LÜ SİSTEM

Büyük maçlarda 3'lü savunmayı tercih eden Jesus, Beşiktaş derbisinde de buna devam etmeyi planlıyor. Sıklıkla gördüğümüz 3-5-2'nin aksine diziliş 3-4-3 şeklinde olacak.

SAVUNMA KURGUSU BELLİ

Savunma kurgusundaki isimler belli. Serdar, Samet, Szalai'nin forması garanti. Osayi ve Ferdi de kanat beklerinde görev alacak.

ORTA SAHA KARARI

Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Amir Hadziahmetovic üçlüsüne karşı dirençli bir orta alan isteyen Jesus'un, Arao ve Zajc'a güveni tam. İsmail Yüksek de seçeneklerden biri olacak.

HAZIRIM MESAJI

Enner Valencia, yaşadığı sakatlığa rağmen erken dönüşü ile herkesi şaşırtmakla kalmadı, hocasına 'Ben hazırım' mesajını verdi. Son dakika sürprizi olmazsa sahada.

OSAYI'YE ÖZEL GÖREV

Nijerya Milli Takımı'ndan dönen Osayi'ye, Cenk Tosun'a adım bile attırmama görevi verildi. Tecrübeli hoca, oyuncusunun hızına ve çabukluğuna güveniyor.

JESUS KENARDA OLMAYACAK

Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Jesus, görevini yardımcısı Deus'a bırakıp tribünde olacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında da Deus takımı yönetmiş, Kanarya maçı 4-0 kazanmıştı.

DERBİYE PRİM KARARI

Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yolunda galibiyete önem veriyor. Başkan Ali Koç, derbilerde prim vermeme geleneğini rafa kaldırdı. Bu sefer 3 puan ödülsüz kalmayacak.