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Spor

İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kafilesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın oynayacağı Dinamo Kiev müsabakası için Polonya'ya gitti.

IHA19 Temmuz 2022 Salı 13:42 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya'nın Lodz şehrinde bulunan Stadion LKS'de Dinamo Kiev mücadele edecek. Maçın son hazırlıklarını sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, idmanın ardından Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan, Polonya'ya hareket etti.

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev karşılaşması kafilesinde ise şu isimler yer aldı:

"Altay, Ertuğrul, Furkan, Serdar, Szalai, Tisserand, Osayi, Novak, Burak, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, İsmail, Crespo, İrfan Can, Arda, Rossi, Emre, Bruma, Muhammed, Valencia, Serdar, King."

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