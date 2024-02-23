İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

Belçika ekibi, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başladı. Union Saint-Gilloise bu turda Lugano'yu 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etti ve Avrupa Ligi gruplarına kaldı.

Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde; Toulouse, Liverpool ve LASK Linz ile E Grubu'nda yer aldı. Bu grupta 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayan Alexander Blessin'in ekibi, grubu 3. sırada tamamladı ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off turunda Eintracht Frankfurt ile eşleşen Union Saint-Gilloise, Alman ekibiyle sahasında 2-2 berabere kaldı. Belçika temsilcisi, deplasmanda ise Frankfurt'u 2-1 mağlup etti ve Konferans Ligi son 16 turuna yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasındaki ilk maç 7 Mart'ta Belçika'da, rövanş karşılaşması ise 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

İşte Union Saint-Gilloise'nin Avrupa'da aldığı sonuçlar:

UEFA Avrupa Ligi play-off

Union Saint-Gilloise 2-0 Lugano

Lugano 0-1 Union Saint-Gilloise

UEFA Avrupa Ligi grupları:

Union Saint-Gilloise 1-1 Toulouse

Liverpool 2-0 Union Saint-Gilloise

Union Saint-Gilloise 2-1 LASK

LASK 3-0 Union Saint-Gilloise

Toulouse 0-0 Union Saint-Gilloise

Union Saint-Gilloise 2-1 Liverpool

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off

Union Saint-Gilloise 2-2 Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt 1-2 Union Saint-Gilloise

LİGDE NE YAPTILAR?

Union Saint-Gilloise, ligde ise 26 maç sonunda 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 62 puan topladı. Union Saint-Gilloise, topladığı 62 puanla şu anda Belçika Ligi'nde lider durumda bulunuyor. Belçika Ligi'nde ikinci yer alan Anderlecht'in puanı ise 54.

TEKNİK DİREKTÖRÜ ANTALYA'DA OYNADI!

Union Saint-Gilloise'yi 50 yaşındaki teknik adam Alexander Blessin çalıştırıyor. Kariyerinde Leipzig'in altyapısında çalışan, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarını çalıştıran Blessin, birinci adam olarak Oostende ve Genoa'da görev yaptı. 50 yaşındaki teknik adam, futbolculuk kariyerinde 2001-2002 arası yaklaşık 5 ay Antalyaspor forması giymişti.