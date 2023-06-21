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Spor

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. öneleme turundaki rakipleri La Fiorita - Zimbru eşleşmesinin galibi olacak.

21 Haziran 2023 Çarşamba 17:49 - Güncelleme:
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. öneleme turundaki rakipleri belli oldu.

Sarı-lacivertliler, San Marino'nun La Fiorita ile Moldova'nın Zimbru takımlarının maçının galibiyle karşılaşacak.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden La Fiorita ve Zimbru takımlarının mevcut bilgileri;

LA FİORİTA, SAN MARİNO LİGİNİ 3. SIRADA BİTİRDİ

UEFA takım sıralamasında 257. basamakta yer alan La Fiorita, geçtiğimiz sezon ligini 3. sırada tamamlayarak Avrupa'da oynamaya hak kazandı.

Teknik direktörlüğünü Thomas Manfredini'nin yaptığı San Marino ekibi, mütevazı kadrosuyla dikkati çekiyor.

Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 800 bin avroluk takım bütçesine sahip La Fiorita, 27 yaş ortalamasına sahip.

29 Kasım 2016 tarihinde kurulan kulüp, geçtiğimiz sezon kadrosunda A Milli Takım seviyesinde 6 isme yer verdi.

ZİMBRU EKİBİ DE LİGİNİ 3. SIRADA TAMAMLADI

16 Mayıs 1947'de kurulan Moldova temsilcisi Zimbru'nın ise, yaklaşık 4 milyon avroluk bir takım bütçesi bulunuyor.

Teknik direktörlüğünü Lilian Popescu'nun yaptığı Zimbru, geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada tamamladı.

Zimbru, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Osmanlıspor ile eşleşmişti.

İlk maçta Osmanlıspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Zimbru, deplasmanda ise rakibine 5-0 yenilmişti.

Maçlarını 10 bin 400 kapasiteli Zimbru Stadı'nda oynayan Moldova temsilcisi, 25 yaş ortalamasıyla genç bir takım olarak dikkati çekiyor.

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