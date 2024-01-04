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Spor

İşte Fenerbahçe'nin Rade Krunic alternatifi

Fenerbahçe yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Rade Krunic'ten yine olumlu sonuç alamazsa alternatif planını hazırladı.

4 Ocak 2024 Perşembe 09:58 - Güncelleme:
İşte Fenerbahçe'nin Rade Krunic alternatifi
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Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde önceliklerden biri orta saha transferine verildi.

KRUNIC'İN B PLANI HAZIR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, Rade Krunic için büyük çaba sarf ediyor. Buna karşın Fenerbahçe B planını da hazırladı ve Lyon'dan Corentin Tolisso'yu adaylar arasına aldı.

TEKLİF HAZIRLIĞI VAR

29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Tolisso için Fenerbahçe teklif hazırlığında.

SEZON PERFORMANSI

Lyon'un geçen sezon Bayern Münih'ten transfer ettiği Fransız futbolcu ligde 12 maçta oynadı, 1 gol attı.

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