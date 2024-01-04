İşte Fenerbahçe'nin Rade Krunic alternatifi

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde önceliklerden biri orta saha transferine verildi.

KRUNIC'İN B PLANI HAZIR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, Rade Krunic için büyük çaba sarf ediyor. Buna karşın Fenerbahçe B planını da hazırladı ve Lyon'dan Corentin Tolisso'yu adaylar arasına aldı.

TEKLİF HAZIRLIĞI VAR

29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Tolisso için Fenerbahçe teklif hazırlığında.

SEZON PERFORMANSI

Lyon'un geçen sezon Bayern Münih'ten transfer ettiği Fransız futbolcu ligde 12 maçta oynadı, 1 gol attı.