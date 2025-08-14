İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

İşte Fenerbahçe'nin sezon öncesi performansı

Sezonu Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçıyla açan Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk sınavına Göztepe karşısında çıkacak. İşte maç öncesi sarı lacivertli ekibin sezon öncesi performansı...

14 Ağustos 2025 Perşembe 11:11
İşte Fenerbahçe'nin sezon öncesi performansı
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu deplasmanda Göztepe maçıyla açacak Fenerbahçe, sezon öncesi toplam 8 müsabaka yaptı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte 6 hazırlık maçına çıkarken, 2 de resmi karşılaşma oynadı.

İlk mücadelesini Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Karagümrük ile gerçekleştiren Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakanın ardından Portekiz kampına giden sarı-lacivertliler, burada da 4 hazırlık maçı oynadı.

Fenerbahçe sırasıyla Portekiz temsilcileri Portimonense'yi 2-1 ve Uniao de Leiria da 2-0 yendi. Ardından kadrosunda önemli yıldızlar barındıran Al-Ittihad'ı 4-0 ile geçen sarı-lacivertli ekip, buradaki son hazırlık maçında ise Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica'ya 3-2 yenildi.

KADIKÖY'DE İLK MAÇINA LAZİO KARŞISINA ÇIKTI

Fenerbahçe, Portekiz kampının ardından İstanbul'a döndü ve son hazırlık maçını evinde İtalya'nın güçlü ekibi Lazio'ya karşı oynadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, seyircisi önünde sezonun ilk maçını da 1-0 kazandı.

AVRUPA'DA TURU GEÇTİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk resmi maçlarına Avrupa arenasında çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın güçlü ekibi Feyenoord ile eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybetti.

Mourinho'nun ekibi, Kadıköy'de ise rakibini 5-2 ile geçerek adını play-off'a yazdırdı.

GOL YOLLARINDA ETKİLİ OLDU

Fenerbahçe, sezon öncesinde hücum hattında problem yaşamadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, oynadığı 8 müsabakada 19 gol atarken, kalesinde 10 gole engel olamadı.

SEZON ÖNCESİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yeni sezon öncesinde oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

MaçSkor
Fenerbahçe-Karagümrük2-2
Portimonense-Fenerbahçe1-2
Uniao de Leiria-Fenerbahçe0-2
Fenerbahçe-Al-Ittihad4-0
Benfica-Fenerbahçe3-2
Fenerbahçe-Lazio1-0
Feyenoord-Fenerbahçe2-1
Fenerbahçe-Feyenoord5-2

Popüler Haberler
