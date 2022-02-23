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Spor

İşte Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kadrosu

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de Çekya'ya götürülecek 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

IHA23 Şubat 2022 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:36
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Fenerbahçe, yarın akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya'da Slavia Prag ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin deplasmanda oynayacağı maç için kamp kadrosu da belli oldu. Kafilede; sarı kart cezalısı Miha Zajc ile sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak ve Mesut Özil yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Ruhan Arda Aksoy, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Bora Çuha, Pelkas, Osayi Samuel, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha

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