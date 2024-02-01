İşte Fernando Santos'un Semih Kılıçsoy planı

Genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın Sivasspor karşılaşmasında forma giyememişti. Sakatlığından dolayı Sivas'a götürülmeyen 18 yaşındaki golcü için kulüpten, "Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy EMS Yapı Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmedi" denilmişti.

YOĞUN TEDAVİ YAPILDI

Bu süreçte yoğun bir tedavi dönemi geçiren Semih, sağlığına kavuştu. Yetenekli futbolcu, dün yapılan takım antrenmanına katıldı. Başarılı oyuncu, Siyah-Beyazlılar'ın pazar günü Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

ÇİFT FORVET

Semih Kılıçsoy'un takıma dönmesi, teknik direktör Fernando Santos'u da memnun etti. Portekizli çalıştırıcının, Semih'ten daha fazla yararlanmak için pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında Semih'le beraber Cenk Tosun'u çift forvette denemeyi planladığı ifade edildi.