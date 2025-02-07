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Spor

İşte filede haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi'nde 21'inci ve Sultanlar Ligi'nin ise 20'nci hafta programlarını duyurdu. İşte maç takvimi

AA7 Şubat 2025 Cuma 09:23 - Güncelleme:
İşte filede haftanın programı
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Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 21'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS GRUP EFELER LİGİ

Yarın:

13.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Arkas Spor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

13.00 TÜRŞAD-Fenerbahçe Medicana (Adilcevaz)

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank (Akkuş)

15.00 Altekma-İstanbul Gençlikspor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

17.00 Spor Toto-Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

19.30 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

NOT: Ziraat Bankkart-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

9 Şubat Pazar:

13.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

15.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Mimar Sinan)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

15.00 Sarıyer Belediyespor-Zeren Spor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

16.30 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

18.00 Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo (Hasan Doğan)

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