İşte filede haftanın programı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 21'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS GRUP EFELER LİGİ
Yarın:
13.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Arkas Spor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
13.00 TÜRŞAD-Fenerbahçe Medicana (Adilcevaz)
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank (Akkuş)
15.00 Altekma-İstanbul Gençlikspor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
17.00 Spor Toto-Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
19.30 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
NOT: Ziraat Bankkart-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
VODAFONE SULTANLAR LİGİ
9 Şubat Pazar:
13.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
15.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Mimar Sinan)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Beşiktaş (Cengiz Göllü)
15.00 Sarıyer Belediyespor-Zeren Spor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
16.30 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo (Hasan Doğan)