İşte futbolda haftanın programı

Futbolda TFF 2. Lig'de 2'nci, TFF 3. Lig'de ise ilk hafta müsabakaları oynanacak.

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de ise milli maçlar dolayısıyla bu hafta karşılaşma yapılmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

TFF 2. LİG



Beyaz Grup

Yarın:

16.30 Tuzlaspor-Fethiyespor (Stadı henüz açıklanmadı)

8 Eylül Pazar:

16.00 Kepezspor-Altınordu (Kepez Hasan Doğan)

16.00 GMG Kastamonuspor-Batman Petrolspor (Gazi)

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Altay (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

16.30 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)

16.30 Kırklarelispor-1461 Trabzon FK (Kırklareli Atatürk)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Isparta Atatürk)

9 Eylül Pazartesi:

19.00 Afyonspor-İskenderunspor (Zafer)

Kırmızı Grup

Yarın:

16.00 Serik Belediyespor-Somaspor (Serik İsmail Oğan)

19.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Motolux 68 Aksarayspor (Mersin)

19.00 Karacabey Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

8 Eylül Pazar:

16.00 Diyarbekirspor-Giresunspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

16.30 Belediye Derincespor-Çimentaş Elazığspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

16.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Arnavutköy Belediyesi SK (Maltepe Hasan Polat)

16.30 Nazillispor-Artı Değer Vanspor FK (Nazilli İlçe)

18.30 Bucaspor 1928-Ankara Demirspor (Yeni Buca)

19.00 Karaman FK-Menemen FK (Yeni Karaman)



TFF 3. LİG



1. Grup

Yarın:

15.30 Artvin Hopaspor-23 Elazığ FK (Arhavi İlçe)

15.30 Muşspor-Kahramanmaraşspor (Muş Şehir)

16.00 Düzcespor-Bursaspor (İştirak Düzce Şehir)

17.00 Karşıyaka-Kırşehir FK (Alsancak Mustafa Denizli)

8 Eylül Pazar:

15.30 Tokat Belediye Plevnespor-Belediye Kütahyaspor (Gaziosmanpaşa)

16.30 Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

16.30 Anadolu Üniversitesi-Kuşadasıspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Bulvarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



2. Grup

Yarın:

15.30 Adıyaman FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Kahta İlçe)

16.00 Etimesgut Belediyespor-Uşakspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Nevşehir Belediyespor-İnegöl Kafkasspor (Nevşehir Gazi)

16.30 Beykoz İshaklıspor-Türk Metal 1963 Spor (Alemdağ)

19.00 Tire 2021 FK-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

8 Eylül Pazar:

15.30 Smart Holding AŞ Çayelispor-Silivrispor (Çayeli İlçe)

16.00 Amasyaspor-Muğlaspor (12 Haziran)

19.00 Balıkesirspor-Fatsa Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

3. Grup

Yarın:

15.30 Bayburt Özel İdarespor-Çorluspor 1947 (Bayburt Genç Osman)

16.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Karabük İdmanyurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol (Ayvalık Hüsnü Uğural)

16.30 Efeler 09 Spor-Viranşehir Belediyespor (Didim Atatürk)

8 Eylül Pazar:

16.00 Osmaniyespor-52 Orduspor FK (7 Ocak)

16.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Alanya 1221 (Sorgun İlçe)

16.30 1923 Mustafakemalpaşaspor-Çankayaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.30 Küçükçekmece Sinopspor-Pazarspor (Bolluca)

4. Grup

Yarın:

16.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kolibri Ağrı 1970 Spor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

16.00 Kırıkkale FK-Büyükçekmece Tepecikspor (Başpınar)

16.00 Zonguldak Kömürspor-Erciyes 38 Futbol SK (Karaelmas K.Köksal)

16.30 Denizlispor-Bergama Sportif Faaliyetler (Denizli Atatürk)

8 Eylül Pazar:

15.30 Sebat Gençlikspor-Polatlı 1926 Spor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Mardin 1969 Spor-Niğde Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

16.30 Turgutluspor-Bursa Nilüfer Futbol SK (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Orduspor 1967-Edirnespor (Yeni Ordu)