İşte futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonu haftanın programını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

NESİNE 2. LİG



Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Kepezspor-E Koleji Isparta 32 Spor (Kepez Hasan Doğan)

13 Ekim Pazar:

14.30 1461 Trabzon FK-Fethiyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.30 Karaköprü Belediyespor-Batman Petrolspor (Faruk Çelik)

15.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Beykoz Anadoluspor (Tarsus İlçe)

15.00 İskenderunspor-Altay (Kırıkhan İlçe)

15.30 İnegölspor-Kırklarelispor (İnegöl İlçe)

15.30 Altınordu-GMG Kastamonuspor (Serpil Hamdi Tüzün)

15.30 Sarıyer-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Afyonspor-Anagold 24Erzincanspor (Zafer)

- Kırmızı Grup

13 Ekim Pazar:

15.00 Ankara Demirspor-Belediye Derincespor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Nazillispor (Erbaa Yeni İlçe)

15.00 Motolux 68 Aksarayspor-Çimentaş Elazığspor (Dağılgan Stadı)

15.00 Serik Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Corendon Airlines Park Antalya)

15.30 Somaspor-Karaman FK (Soma Atatürk)

15.30 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Artı Değer Vanspor (Bolluca)

19.00 Bucaspor 1928-Karacabey Belediyespor (Yeni Buca)

19.00 Giresunspor-Menemen FK (Çotanak Spor Kompleksi)

14 Ekim Pazartesi:

15.00 Diyarbekirspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)



NESİNE 3. LİG



1. Grup

13 Ekim Pazar:

14.30 23 Elazığ FK-Ergene Velimeşespor (Elazığ Doğukent)

14.30 Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor (Arhavi İlçe)

15.00 Kırşehir Futbol SK-Anadolu Üniversitesi (Kırşehir Ahi)

15.30 Kemerkent Bulvarspor-Muşspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.30 Kuşadasıspor-Karşıyaka (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

15.30 Belediye Kütahyaspor-Silifke Belediyespor (Dumlupınar)

19.00 Bursaspor-Kahramanmaraşspor ( (Yüzüncü Yıl Atatürk)

19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Düzce Cam Düzcespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

2. GRUP



13 Ekim Pazar:

14.00 Muğlaspor-Beykoz İshaklıspor (Muğla Atatürk)

14.00 Amasyaspor-Balıkesirspor (12 Haziran)

14.30 Smart Holding AŞ Çayelispor-Etimesgut Belediyespor (Çayeli İlçe)

14.30 Fatsa Belediyespor-Türk Metal 1963 Spor (Fatsa İlçe)

14.30 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Adıyaman FK (Kelkit İlçe)

14.30 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Tire 2021 FK (Mardin 21 Kasım)

15.30 Silivrispor-Nevşehir Belediyespor (Silivri Müjdat Gürsu)

15.30 Uşakspor-İnegöl Kafkasspor (Uşak 1 Eylül)

3. GRUP



13 Ekim Pazar:



14.00 Aliağa Futbol-Pazarspor (Aliağa Atatürk)

14.30 Bayburt Özel İdarespor-1923 Mustafakemalpaşaspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Alanya 1221 Futbol-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Osmaniyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor (7 Ocak)

15.30 Çorluspor 1947-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 Karabük İdmanyurdu-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor (Yeni Ordu)

19.00 Çankayaspor-Viranşehir Belediyespor (Osmanlı)



4. GRUP



Yarın:

14.30 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar (Kırıkhan İlçe)

13 Ekim Pazar:

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Mardin 1969 Spor (Tepecik Şenol Güneş)

14.30 Kolibri Ağrı 1970 Spor-Denizlispor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Kırıkkale FK-Sebat Gençlikspor (Başpınar)

15.00 Polatlı 1926 Spor-Niğde Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Erciyes 38 Futbol SK-Orduspor 1967 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

15.30 Edirnespor-Zonguldakspor (Tunca Futbol Sahası)

15.30 Bursa Nilüfer Futbol-İzmir Çoruhlu FK (İbrahim Yazıcı Nilüfer)



TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ



13 Ekim Pazar:

11.00 Hakkarigücüspor-Çekmeköy Bilgidoğa (Merzan Şehir)

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bornova Hitabspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Beşiktaş JK United Payment-Trabzonspor (Halit Kıvanç)

14.00 Fatih Vatanspor-Ünye Kadın Spor Kulübü (Bahçelievler İl Özel İdare)

15.00 Beylerbeyi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Beylerbeyi 75. Yıl)