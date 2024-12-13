İşte futbolda haftanın programı

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek. Nesine 3. Lig'de ise 15. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum)

Yarın:

16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park)

15 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin)

16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

TRENDYOL 1. LİG

Bugün:

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)

20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

Yarın:

13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)

15 Aralık Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

NESİNE 2. LİG

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Kırıkhan İlçe)

14.00 Altınordu-Sarıyer (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

14.00 Altay-E Koleji Isparta 32 Spor (Alsancak Mustafa Denizli)

15 Aralık Pazar:

14.00 1461 Trabzon FK-İnegölspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Batman Petrolspor-Kırklarelispor (Batman)

14.00 Beykoz Anadoluspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Afyonspor (Tarsus İlçe)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Kepezspor (Faruk Çelik)

14.00 Fethiyespor-Anagold 24Erzincanspor (Fethiye İlçe)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Menemen FK-Karacabey Belediyespor (Menemen İlçe)

15 Aralık Pazar:

14.00 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Serik Belediyespor (Bolluca)

14.00 Çimentaş Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Elazığ Atatürk)

14.00 Giresunspor-Belediye Derincespor (Çotanak Spor Kompleksi)

14.00 Nazillispor-Karaman FK (Nazilli İlçe)

14.00 Ankara Demirspor-Somaspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Diyarbekirspor (Erbaa Yeni İlçe)

14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Bucaspor (Dağılgan)

14.00 Artı Değer Vanspor FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol (Van Atatürk)

NESİNE 3. LİG

1. Grup

Yarın:

14.00 Bursaspor-Karşıyaka (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Artvin Hopaspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Kuşadasıspor-23 Elazığ FK (Kuşadası Özer Türk)

15 Aralık Pazar:

14.00 Anadolu Üniversitesi-Muşspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor (Merkez 1 No'lu Sentetik Çim Saha)

14.00 Silifke Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Silifke Şehir)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor (Dumlupınar)

14.00 Kırşehir Futbol SK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Kırşehir Ahi)

2. Grup

Bugün:

14.00 Fatsa Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Fatsa İlçe)

Yarın:

14.00 İnegöl Kafkasspor-Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri (İnegöl İlçe)

15 Aralık Pazar:

14.00 Adıyaman FK-Nevşehir Belediyespor (Kahta İlçe)

14.00 T. Metal 1963 Spor-Balıkesirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Uşakspor-Tire 2021 FK (Uşak 1 Eylül)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Smart Holding Çayelispor (Kelkit İlçe)

14.00 Silivrispor-Amasyaspor FK (Silivri Müjdat Gürsu)

14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Muğlaspor (Mardin 21 Kasım)

3. Grup

Yarın:

14.00 Viranşehir Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Viranşehir Bahçelievler)

14.00 Aliağa Futbol-1923 Mustafakemalpaşaspor (Aliağa Atatürk)

14.00 Çankayaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Osmanlı)

14.00 Karabük İdmanyurduspor-52 Orduspor FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15 Aralık Pazar:

14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Pazarspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Pazar İlçe)

14.00 Alanya 1221 Futbol SK-Bayburt Özel İdarespor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Çorluspor 1947-Osmaniyespor FK (General Basri Saran)

4. Grup

Yarın:

14.00 Orduspor 1967-Mardin 1969 Spor (Yeni Ordu)

14.00 İzmir Çoruhlu FK-7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Tepecik Şenol Güneş)

15 Aralık Pazar:

14.00 Niğde Belediyespor-Denizlispor (Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 Bursa Nilüfer Futbol SK-Sebat Gençlikspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

14.00 Polatlı 1926 SK-Zonguldakspor FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Solwie Enerji Erciyes 38 FSK-Kırıkkale FK (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

14.00 Edirnespor-Kolibri Ağrı 1970 SK (Tunca Futbol Sahası)