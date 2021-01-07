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Spor

İşte Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu

Gençlerbirliği maçına hazırlanan Galatasaray'da, sakatlığı bulunan futbolculardan Falcao'nun tedavisine devam edilirken, Etebo ve Feghouli kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

DHA07 Ocak 2021 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 15:40
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Galatasaray, Süper Lig’in 18'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü aktif rejenerasyonla tamamladı. Diğer oyuncular ise teknik çalışma ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ana bölümde ise bölgesel taktik çalışmalar üzerinde durdu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao’nun tedavisine devam edilirken, Peter Etebo ve Sofiane Feghouli ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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