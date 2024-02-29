İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,2222
  • EURO
    33,9582
  • ALTIN
    2044.6
  • BIST100
    9112.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Galatasaray'da sakatların son durumu
Spor

İşte Galatasaray'da sakatların son durumu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Önemli maç öncesinde sarı-kırmızılılarda sakat oyuncuların durumları belli oldu.

Fanatik29 Şubat 2024 Perşembe 10:50 - Güncelleme:
İşte Galatasaray'da sakatların son durumu
ABONE OL

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı final adına Fatih Karagümrük karşısına çıkacakken bir yandan da akıllarda hafta sonu oynanacak derbi var. Sarı-Kırmızılılar'da derbi öncesi yıldız isimlerin sakatlık durumları da merak ediliyor.

NDOMBELE'NİN DÖNÜŞÜNDEN MEMNUN

Galatasaray'da Tanguy Ndombele, Beşiktaş derbisi öncesi takımla çalışmalara başladı. Sakat oyuncuların son durumuyla ilgili bilgiler veren teknik direktör Okan Buruk, Ndombele döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

AURIER'DE HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ!

Galatasaray'da Ndombele'den sonra Serge Aurier de takımla çalışmalara katılmaya hazırlanıyor. Sakatların son durumuyla ilgili bilgi veren teknik direktör Okan Buruk; Afrika Kupası'ndan sakat dönen yeni transfer Aurier hakkında, "Planlamamız Beşiktaş maçında olması yönünde. Bu hafta antrenmanlara çıkacak. Aurier'i Beşiktaş maçına yetiştirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Buruk, Ziyech'in de haftaya çalışmalara katılacağını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.