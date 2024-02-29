İşte Galatasaray'da sakatların son durumu

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı final adına Fatih Karagümrük karşısına çıkacakken bir yandan da akıllarda hafta sonu oynanacak derbi var. Sarı-Kırmızılılar'da derbi öncesi yıldız isimlerin sakatlık durumları da merak ediliyor.

NDOMBELE'NİN DÖNÜŞÜNDEN MEMNUN

Galatasaray'da Tanguy Ndombele, Beşiktaş derbisi öncesi takımla çalışmalara başladı. Sakat oyuncuların son durumuyla ilgili bilgiler veren teknik direktör Okan Buruk, Ndombele döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

AURIER'DE HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ!

Galatasaray'da Ndombele'den sonra Serge Aurier de takımla çalışmalara katılmaya hazırlanıyor. Sakatların son durumuyla ilgili bilgi veren teknik direktör Okan Buruk; Afrika Kupası'ndan sakat dönen yeni transfer Aurier hakkında, "Planlamamız Beşiktaş maçında olması yönünde. Bu hafta antrenmanlara çıkacak. Aurier'i Beşiktaş maçına yetiştirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Buruk, Ziyech'in de haftaya çalışmalara katılacağını söyledi.