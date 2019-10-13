İşte Galatasaray'daki ilk yolcu
Galatasaray'da takımdan ayrılacak ilk oyuncu da belli oldu: Brezilyalı sağ bek Mariano.
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Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Mariano'ya Brezilya'dan talip çıktığı ve oyuncunun devre arasında ülkesine döneceği bildirildi.
Galatasaray yönetiminin, haziran ayında sözleşmesi bitecek Sambacı için 2 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.
2017 yılında Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan Mariano, bu sezon gösterdiği etkisiz performansla teknik heyetin gözünden düşmüştü.
Kariyerine ülkesinin Guarani takımında başlayan Brezilyalı futbolcu; Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atletico Mineiro, Fluminense, Bordeaux ve Sevilla formalarını da giydi.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 804 dakika süre alan Mariano, gol ve asist katkısı üretemedi.
Galatasaray'ın Mariano ile birlikte ocak ayında ve sezon sonunda birçok isimle daha yollarını ayırması bekleniyor.
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