Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Mariano'ya Brezilya'dan talip çıktığı ve oyuncunun devre arasında ülkesine döneceği bildirildi.

Galatasaray yönetiminin, haziran ayında sözleşmesi bitecek Sambacı için 2 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

2017 yılında Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan Mariano, bu sezon gösterdiği etkisiz performansla teknik heyetin gözünden düşmüştü.

Kariyerine ülkesinin Guarani takımında başlayan Brezilyalı futbolcu; Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atletico Mineiro, Fluminense, Bordeaux ve Sevilla formalarını da giydi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 804 dakika süre alan Mariano, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'ın Mariano ile birlikte ocak ayında ve sezon sonunda birçok isimle daha yollarını ayırması bekleniyor.