İşte Galatasaray'daki kritik toplantıdan çıkan sonuç

DHA 18 Nisan 2021 Pazar 17:01 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 17:16

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sona erdi.

Yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerin katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

CENGİZ'DEN YÖNETİCİLERİ UYARI

Ayrıca Mustafa Cengiz toplantıda, yöneticilerin sohbet odalarında hiçbir şekilde açıklama yapmaması yönünde sert bir şekilde uyarıda bulundu.

Başkan Cengiz'in, önümüzdeki bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.