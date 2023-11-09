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Spor

İşte Galatasaray'ı gruptan çıkaracak o senaryo

Galatasaray şu an Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puan ile bulunuyor. Sarı kırmızılı ekibin gruptan çıkabilmesi için son kalan iki maçında deplasmanda Kopenhag'ı sahasında ise Manchester United'ı mağlup etmesi gerekiyor.

9 Kasım 2023 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
İşte Galatasaray'ı gruptan çıkaracak o senaryo
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan Galatasaray, grupta 4 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Kopenhag, İngiliz devi Manchester United'ı eli boş gönderirken grupta işler kızıştı.

İLK 3 MAÇTA 4 PUAN

A Grubu'nda çıktığı ilk maçta Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kalan, ikinci karşılaşmada ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup eden sarı kırmızılılar, grupta 4 puana yükselmişti. Grubun en favori takımı Bayern Münih ile üçüncü maçta karşılaşan Galatasaray, çok iyi bir oyun sergilemesine rağmen sahadan 3-1 yenik ayrılarak hayal kırıklığı yaşamıştı.

KANE'İ DURDURAMADI

Almanya'daki maçların son anlarına golsüz beraberlikle giren Galatasaray, Harry Kane'in gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Danimarka temsilcisi Kopenhag, iki kez geriye düştüğü karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı ve puanını 4'e çıkardı. Manchester United ise 3 puanla son sırada kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)

2- FC Kopenhag / 4 Puan (-1 av)

3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)

4- Manchester United / 3 Puan (-2 av)

KALAN MAÇLAR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kalan maçları ve tarihleri şu şekilde:

29 Kasım Çarşamba - 20.45

Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık Salı - 23.00

Kopenhag - Galatasaray (Parken)

GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

İŞTE O SENARYO

Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da İngiliz ekibini mağlup ederse sarı kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek. Galatasaray, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve United'ın da Münih karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak. Grubu 3. sırada bitirecek takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

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