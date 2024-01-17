İşte Galatasaray'ın 10 numara adayları

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin transfere hızlı bir giriş yapması sonrasında Galatasaray da vites artırdı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekip yaratıcı bir on numarayı renklerine bağlamayı hedefliyor. Listede Lazio'dan Daichi Kamada ve Atalanta'dan Mario Pasalic var. Üstelik birisiyle anlaşma çok yakın!

GALATASARAY GAZA BASTI

Kadrosunu güçlendirmek üzere çalışmaları hızlandıran Galatasaray'ın gündeminde 10 numara takviyesi var. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine forvet arkasına takviye yapmak üzere temasları sıklaştıran Sarı-Kırmızılılar gaza bastı.

İŞTE SEBEPLERİ...

Dries Mertens'in ilerleyen yaşı, Kerem Aktürkoğlu'nun forvet arkasında bir türlü bekleneni verememesi, Hakim Ziyech'le yolların ayrılma olasılığı ve saha içinde yaratıcılık konusunda eksik kalınması, Aslan için 10 numara transferini zorunlu kılıyor. Dursun Özbek ve Erden Timur önderliğindeki yönetim de teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda bu bölgeye tartışmasız birini almak istiyor.

"KAMADA İLE ANLAŞMA ÇOK YAKIN"

Bu paralelde de Cim Bom'un, Lazio forması giyen Daichi Kamada ile ilgilendiği ileri sürüldü. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Galatasaraylı yetkililer, yaz döneminde de adı Cim Bom'la anılan ancak son anda Lazio'yu tercih eden 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya çok yakın.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Lazio'da istediği süreleri bulamayan ve çoğunlukla oyuna sonradan dahil olan Japon yıldız, sezon başında bedavaya gittiği İtalyan kulübüyle 1+3 yıllık mukavele imzalamıştı. Kamada'nın mevcut durumda opsiyonun devreye alınmasını kabul etmeyeceği belirtiliyor. Ancak Galatasaray'la yapılan görüşmelerde, tecrübeli oyuncunun kulübüyle kontrat yenileyip, Sarı-Kırmızılılar'a satın alma opsiyonuyla kiralanması gibi bir seçenek ortaya koyuldu. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

BİR DİĞER ADAY PASALIC

Cim Bom'un 10 numaradaki diğer adayı da İtalya'dan. Atalanta'da bu sezon çoğunlukla yedek kalan Mario Pasalic, Galatasaray'ın radarına takılan son isim oldu. 28 yaşındaki futbolcu için de tıpkı Kamada'da olduğu gibi kiralama formülü masada.

DAHA ZOR GÖRÜNÜYOR

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncu konusunda maliyet araştırmaları ve temaslar devam edecek. Bu operasyonun, Kamada transferine göre daha zor olduğu, ancak geniş listedeki tüm oyuncuların temsilcileriyle görüşmelerin sürdürüleceği öğrenildi.

KAMADA'NIN PERFORMANSI

Daichi Kamada, bu sezon Lazio forması ile 22 resmi maça çıktı. Japon futbolcu söz konusu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

PASALIC'İN PERFORMANSI

Mario Pasalic, bu sezon Atalanta forması ile 24 resmi maça çıktı. Hırvat futbolcu söz konusu maçlarda 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 2 kez de asist performansı sergiledi.