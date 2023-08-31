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Spor

İşte Galatasaray'ın başarısının ardındaki sır

Galatasaray, şampiyonluğu Şampiyonlar Ligi ile taçlandırdı. Ligi 13. sırada bitirdiği sezonun ardından Özbek yönetiminde yeni bir yapılanmaya giren Cimbom adeta küllerinden doğdu. Timur'un saha dışı, Buruk'un saha içi yoğun çalışmalarına taraftarın da müthiş desteği eklenince başarı kaçınılmaz oldu.

Sabah31 Ağustos 2023 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
İşte Galatasaray'ın başarısının ardındaki sır
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Galatasaray'da artık yüzler gülüyor. Süper Lig'i 13. sırada bitirerek tarihinin en kötü sezonlarından birisine imza atan sarı-kırmızılı ekibe adeta sihirli bir el dokundu.

Aslında her şey Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesiyle başladı. İkinci kez başkanlık koltuğuna oturan, yönetim kurulunu camiayı tanıyan isimlerden seçen ve Erden Timur'u da yanına alan Başkan Özbek başarının tohumlarını atmış oldu. Sonraki hamle ise Başakşehir'de şampiyonluğa ulaşan, Galatasaray'ın öz evladı Buruk'un takımın başına getirilmesiydi.

AİLE ORTAMI KURULDU

Doğru isimler, doğru transferler, disiplinli çalışma, aile ortamı sarı-kırmızılı takımı yeniden ayağa kaldırdı. Rekorlar kırarak sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom yine nokta atışı oyuncular alarak gücüne güç kattı. Sezonu erken açmasına ve arka arkaya eleme maçları oynamasına karşın Şampiyonlar Ligi hedefinden bir an olsun geri adım atmadı. Önce Zalgiris, ardından Olimpija saf dışı bırakıldı. Play-off'ta ise rakip Norveç şampiyonu Molde'ydi. Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan Aslan, rövanşı da aynı güzellikte yaptı.

SİSTEMLİ HAREKET EDİLDİ

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına iki maçta galip gelerek adını yazdırdı. Golleri 7. dakikada penaltıdan Mauro İcardi ve 90+3'te Angelino kaydetti. Sistemli çalışmanın karşılığını alan Galatasaray 4 yıl aradan sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Üstelik elemelerde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. Devler Ligi'nde 17. kez grup aşamasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Tüm Türkiye şimdi 'Avrupa Fatihi' Galatasaray'dan yeni başarılar bekliyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17'nci kez grup aşamalarına kalma başarısı gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında mücadele eden sarıkırmızılı ekip, toplamda 9 kez elemeleri geçerken, 7 kez de direkt olarak gruplara kaldı.

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