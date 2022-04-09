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Spor

İşte Galatasaray'ın derbideki muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci hafta derbi mücadelesinde Galatasaray, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

DHA9 Nisan 2022 Cumartesi 12:32 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 12:32
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Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Aleks Taşçıoğlu üstelenecek.

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı son 4 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi. Son maçlarda 2 beraberlik ve 2 galibiyet alan Sarı-kırmızılılar, bu derbiyi de kazanarak sezonun en önemli maçında hem yönetimine, hem de taraftarına hediye vermek istiyor.

Derbi maçı öncesi sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli, salonda kendisi için hazırlanan özel programı uyguladıktan sonra sahada takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Mostafa Mohamed ise antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel programla çalıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine de devam edilirken, derbide oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, kariyerinde ikinci kez bir derbide görev alacak. Karaoğlan daha önce bu sezon oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalmış, Sarı-kırmızılılar maçı 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle; "Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç (Kerem) Babel, Gomis"

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