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Spor

İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi! Benfica kararını verdi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes için sarı kırmızılı takım Portekiz ekibine tekrardan kiralık teklifinde bulundu. Gedson Fernandes'e 1.3 milyon euro maaş teklif eden sarı kırmızılılar Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'a takıldı. Jesus, Gedson'un takımda kalması yönünde rapor verdi.

Star.com.tr7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:13 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:16
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in yeniden takıma kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımda denediği ve kendi sisteminde Gedson Fernandes'e görev verdiği belirtildi. Portekiz basınından Abola'nın haberine göre Jorge Jesus, Gedson Fernandes'i takımda tutmaya karar verdi.

GALATASARAY'DAN 1.3 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

Ocak 2020 ile Ocak 2021 arasında Tottenham'da forma giyen Gedson Fernandes devre arasında Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. 22 yaşındaki genç orta saha gösterdiği performansla Fatih Terim'in takdirini topladı ve Terim Gedson'u yeniden takımda görmek istediğini yönetime iletti. Sarı kırmızılılar Benfica'ya kiralık teklifte bulundu ve oyuncuya da 1,3 milyon euro maaş teklif etti. Ancak Jorge Jesus Gedson'u gelecek sezon Benfica'da oynatacağı 3-4-3 sisteminde başarılı bulduğu ve takımda kalması yönünde olumlu rapor verdiği belirtildi.

Gedson geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 18 maçta görev aldı 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Star.com.tr

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