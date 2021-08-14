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Spor

İşte Galatasaray'ın ligdeki rakiplerine karşı performansı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:16 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:16
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Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 63 sezonda Fenerbahçe ile 128 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 47 kezle Altay karşısında alan Galatasaray, en çok golü ise 156 kez ile Beşiktaş'a attı.

En fazla golü (158) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 50 defa mücadele ettiği Kayserispor'a ise sadece 3 kez mağlup oldu.

BU SEZONKİ RAKİPLERİYLE MAÇLARI

Galatasaray'ın, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

TakımlarOGBMAY
Fenerbahçe128354350123158
Beşiktaş126464337156129
Trabzonspor96422331124110
Altay8047191413855
Göztepe583313129041
Kayserispor503215311238
Antalyaspor50301379846
Konyaspor4029837925
Çaykur Rizespor4026779241
Kasımpaşa3422666831
Adana Demirspor3418885627
Sivasspor3019656639
İstanbul Başakşehir2613764435
Fatih Karagümrük149322712
Giresunspor125521811
Alanyaspor106132313
Yeni Malatyaspor8512126
Gaziantep431-105
Hatayspor21-133

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