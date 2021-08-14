İşte Galatasaray'ın ligdeki rakiplerine karşı performansı

AA 14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:16 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:16

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 63 sezonda Fenerbahçe ile 128 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 47 kezle Altay karşısında alan Galatasaray, en çok golü ise 156 kez ile Beşiktaş'a attı.

En fazla golü (158) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 50 defa mücadele ettiği Kayserispor'a ise sadece 3 kez mağlup oldu.

BU SEZONKİ RAKİPLERİYLE MAÇLARI

Galatasaray'ın, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle: