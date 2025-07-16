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Spor

İşte Galatasaray'ın Sacha Boey planı

Elias Jelert ve Frankowski ikilisinden en az birini takımdan göndermek isteyen Galatasaray'da Sacha Boey gündemden düşmüyor.

AKŞAM16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
İşte Galatasaray'ın Sacha Boey planı
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Sağ bek rotasyonundan memnun olmayan Okan Buruk, bu bölgeye de transfer yapılmasını talep ediyor. Elias Jelert ve Frankowski ikilisinden en az birinden çıkmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, eski oyuncusu Sacha Boey'i gündeminden düşürmüyor. Bayern Münih, gelecek sezonda kadroda düşünmediği için Fransız savunmacının satışına sıcak bakıyor. Ancak Fransız ekibi Marsilya'nın da gündeminde olan Boey, eski takımına dönmeye ikna olmuş değil. Aslan, 24 yaşındaki başarılı oyuncuyu yüksek maaş vererek ikna etmeyi hedefliyor. 18 milyon euro piyasa değeri olan Boey, geçtiğimiz sezonda 21 maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.

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