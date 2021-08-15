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Spor

İşte Galatasaray'ın Süper Lig karnesi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna yarın Giresunspor maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla aldı.

AA15 Ağustos 2021 Pazar 11:32 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 11:32
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Geride kalan 63 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile alan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre olarak 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLERİ

Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1959-196024.10.1959Galatasaray-Altınordu8-0
1992-199330.05.1993MKE Ankaragücü-Galatasaray0-8
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor9-2
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray1-8
2000-200119.08.2000Galatasaray-Erzurumspor7-0
2017-201803.03.2018Kardemir Karabükspor-Galatasaray0-7

EN FARKLI SKORLU YENİLGİLERİ

Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
2002-200306.11.2002Fenerbahçe-Galatasaray6-0
2001-200202.11.2001Bursaspor-Galatasaray5-0
1989-199015.04.1990Fenerbahçe-Galatasaray5-1
2017-201818.11.2017İstanbul Başakşehir-Galatasaray5-1
195914.06.1959Fenerbahçe-Galatasaray4-0
1995-199604.05.1996Galatasaray-Kocaelispor0-4
1996-199708.09.1996Galatasaray-Fenerbahçe0-4
2005-200622.04.2006Fenerbahçe-Galatasaray4-0
2013-201419.04.2014Galatasaray-Kasımpaşa0-4
2014-201526.10.2014İstanbul Başakşehir-Galatasaray4-0
2016-201710.04.2017İstanbul Başakşehir-Galatasaray4-0
2018-201901.09.2018Trabzonspor-Galatasaray4-0

EN ÇOK GOL ATTIĞI MAÇLAR

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor9-2
1959-196024.10.1959Galatasaray-Altınordu8-0
1992-199330.05.1993MKE Ankaragücü-Galatasaray0-8
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray1-8
1970-197109.01.1971Galatasaray-PTT7-1
1970-197106.06.1971PTT-Galatasaray1-7
1988-198917.09.1988Galatasaray-Adanaspor7-3
1991-199217.05.1992Zeytinburnuspor-Galatasaray3-7
2000-200119.08.2000Galatasaray-Erzurumspor7-0
2017-201803.03.2018Kardemir Karabükspor-Galatasaray0-7

EN ÇOK GOL YEDİĞİ MAÇLAR

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
2002-200306.11.2002Fenerbahçe-Galatasaray6-0
1989-199015.04.1990Fenerbahçe-Galatasaray5-1
2017-201818.11.2017İstanbul Başakşehir-Galatasaray5-1
1991-199222.04.1992Fenerbahçe-Galatasaray5-2
1998-199915.11.1998Galatasaray-Trabzonspor3-5
2001-200202.11.2001Bursaspor-Galatasaray5-0
2008-200922.02.2009Galatasaray-Kocaelispor2-5

EN GOLLÜ MAÇLARI

Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler toplam 11 gol izledi.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor9-2
1988-198917.09.1988Galatasaray-Adanaspor7-3
1991-199217.05.1992Zeytinburnuspor-Galatasaray3-7
1993-199417.10.1993Galatasaray-Kocaelispor5-4
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray1-8
1997-199816.11.1997Altay-Galatasaray4-5
2001-200226.08.2001Çaykur Rizespor-Galatasaray3-6
2007-200809.02.2008Galatasaray-Manisaspor6-3

GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 12 maç kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ile 1988-1989 sezonun ilk 3 haftası olmak üzere üst üste 12 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.

Galatasaray'ın 12 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1987-198803.04.1988Gençlerbirliği-Galatasaray1-2

10.04.1988Galatasaray-Altay5-1

17.04.1988Kocaelispor-Galatasaray1-2

24.04.1988Galatasaray-Samsunspor3-0

30.04.1988Galatasaray-Malatyaspor3-1

08.05.1988Denizlispor-Galatasaray1-2

15.05.1988Galatasaray-Karşıyaka2-0

22.05.1988Adana Demirspor-Galatasaray0-5

29.05.1988Galatasaray-Boluspor1-0
1988-198921.08.1988Galatasaray-Karşıyaka4-1

28.08.1988Sakaryaspor-Galatasaray1-3

04.09.1988Galatasaray-Malatyaspor6-0

YENİLGİ SERİSİ

Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.

Galatasaray'ın 5 maçlık yenilgi serisindeki maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
2003-200413.03.2004Akçaabat Sebatspor-Galatasaray2-1

20.03.2004Galatasaray-Çaykur Rizespor1-2

26.03.2004Samsunspor-Galatasaray1-0

04.04.2004Galatasaray-Beşiktaş1-2

10.04.2004MKE Ankaragücü-Galatasaray1-0

YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.

KAZANAMAMA SERİSİ

Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.

GOL ATMA SERİSİ

Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

GOL YEMEME SERİSİ

Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamlarken, bu seride yapılan müsabakalar şöyle oldu:

SezonTarihMaçSonuç
1969-197025.01.1970Samsunspor-Galatasaray0-0

22.02.1970Altınordu-Galatasaray0-0

01.03.1970Galatasaray-İstanbul0-0

08.03.1970Galatasaray-Vefa2-0

22.03.1970Galatasaray-MKE Ankaragücü2-0

29.03.1970Beşiktaş-Galatasaray0-0

05.04.1970Galatasaray-Samsunspor2-0

12.04.1970Galatasaray-Gençlerbirliği1-0

19.04.1970Ankara Demirspor-Galatasaray0-1

GOL YEME SERİSİ

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak 1987-1988 sezonunda, son olarak da 1997-1998 sezonunda 13 ve 1998-1999 sezonunda da 1 müsabaka olmak üzere iki kez üst üste 14 maç kalesinde gol gördü.

GOL ATAMAMA SERİSİ

Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı. Bu seride oynanan maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1969-197026.04.1970Galatasaray-Fenerbahçe0-1

03.05.1970Galatasaray-Bursaspor0-0

10.05.1970Galatasaray-Göztepe0-0

17.05.1970Altay-Galatasaray1-0

24.05.1970PTT-Galatasaray1-0

27.05.1970Mersin İdmanyurdu-Galatasaray1-0

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