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Spor

İşte Galatasaray'ın Victor Nelsson planı

Galatasaray, Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson için kararını verdi. Sarı kırmızılı yönetim oyuncunun kiralanmasına karşı ancak yüksek bir gelirle satışına ise sıcak bakıyor.

14 Ocak 2024 Pazar 14:56 - Güncelleme:
İşte Galatasaray'ın Victor Nelsson planı
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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a Avrupa kulüplerinden yoğun ilgi var. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki futbolcu için de kiralama opsiyonuna kapıları tamamen kapatmış durumda.

HEDEF YÜKSEK BEDELLE SATMAK

Nelsson'un sadece iyi bir bonservis bedeli karşılığında satılabileceği ifade ediliyor. Sanchez'in sakatlığında formayı geri alan İskandinav savunmacının bu süreçte yıldızını yeniden parlatması ve daha yüksek bir rakama satılması planlanıyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.

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