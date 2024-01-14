İşte Galatasaray'ın Victor Nelsson planı

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a Avrupa kulüplerinden yoğun ilgi var. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki futbolcu için de kiralama opsiyonuna kapıları tamamen kapatmış durumda.

HEDEF YÜKSEK BEDELLE SATMAK

Nelsson'un sadece iyi bir bonservis bedeli karşılığında satılabileceği ifade ediliyor. Sanchez'in sakatlığında formayı geri alan İskandinav savunmacının bu süreçte yıldızını yeniden parlatması ve daha yüksek bir rakama satılması planlanıyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.